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Tekirdağ'da kadınlar kahvesi açıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mahalle muhtarı ve kadınların eşliğinde kadınlar kahvesinin açılışı yapıldı.

DHA | 08.03.2020 - 14:24..
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Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi ortaklığıyla Dünya Kadınlar Günü'nde Osmanlı Mahallesi'nde kadınlar kahvesi açıldı.

Tekirdağ'da kadınlar kahvesi açıldı

KARANFİL VE HEDİYE DAĞITILDI

Kurdele kesilerek açılan kahvede ilk kahvaltılarını yapan kadınlara, karanfil ve hediye dağıtıldı.

Mahallelerinde kendilerine özel kahve açılmasından mutluluk duyduklarını söyleyen kadınlar, bundan sonra kahvede toplanacaklarını belirtti.

Tekirdağ'da kadınlar kahvesi açıldı

"KADINLARIMIZA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Osmanlı Mahallesi'nin muhtarı Hasan Önbey ise Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bundan sonra kadınlarımız için neler yapabiliriz; şimdi arkadaşlarla onu düşüneceğiz. Desteğinden dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve ekibine teşekkür ederim. Bundan sonra daha güzel olacak, biz kadınlarımıza çok önem veriyoruz." dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük ise kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp, mekanın hayırlı olmasını diledi.

Tekirdağ'da kadınlar kahvesi açıldı

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