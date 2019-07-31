Tekirdağ'da Karaağaç Deresi renk değiştirdi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresi'ne dökülen Karaağaç Deresi, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle mavi ve yeşil renk aldı.

MAHALLELİ DURUMU YETKİLİLERE BİLDİRDİ

Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, derede gerekli incelemelerin yapılması için bölgeye ekiplerin gönderildiğini bildirdi.

Tekirdağ'daki Karaağaç Deresi'nin renk değiştirdi VİDEO