Tekirdağ'da kayınbiraderinin fabrikasını bastı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda boşanma davası açıp, evini terk eden eşinin kardeşine ait tekstil fabrikasına elinde silahla gelen Muammer S. isimli şahıs, güvenlik görevlilerinin çabasına rağmen içeri girip rasgele ateş etti.

Kayınbiraderinin fabrikasını basıp rastgele ateş etti.VİDEO

EŞİNE ŞİDDET UYGULUYORDU

İddiaya göre, İstanbul'da emlak danışmanlığı yapan Muammer S.'nin, şiddet uyguladığı eşi bir süre önce boşanma davası açıp, evini terk etti. 2 çocuğunu da yanına alarak Çerkezköy'deki yakınlarının yanına yerleşen kadın, mahkemeye başvurup, kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

KIL PAYI KURTULDU

Eşinin uzaklaştırma kararına öfkelenen Muammer S., eşinin kardeşi Ömer Ö.'ye ait tekstil fabrikasını tabanca ile bastı. Muammer S., fabrikanın yönetim katında odaları tek tek arayarak, rastgele ateş etti. Ömer Ö.'nin saldırıdan 5 dakika önce yanındaki müşterisini uğurlayıp, fabrikanın üretim bölümüne gittiği öğrenilirken, çalışanlar arasında büyük panik yaşandı.

22 BOŞ KOVAN BULUNDU

Saldırı sonrası Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Fabrika içinde 22 boş kovan bulunurken, kurşunların duvarlara ve camlara isabet ettiği belirlendi. Olay anı ise fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.

DAHA ÖNCE DE BENZER DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ

Saldırı sonrası polise ifade veren fabrikanın sahibi Ömer Ö., kız kardeşinin boşanma aşamasındaki eşinin sürekli aileyi tehdit ve rahatsız ettiğini söyledi. Ömer Ö., "Baskın esnasında odamda olsaydım şu an hayatta olmayabilirdim. Daha önce çocuklarının bulunduğu okulda da benzer olaylar sergileyen bu kişinin mahkeme tarafından verilen uzaklaştırma kararına rağmen bunu yapabilmesi akıl alır değildir.'' diye konuştu.

Olayın ardından Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kaçan Muammer S.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.