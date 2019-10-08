Tekirdağ'da kaza: 8 yaralı

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Mehmet Demirkol: Fatih Terim depresyonda

Spor yorumcusu Mehmet demirkol, Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fatih hoca herkesten her şeyden şikayet ediyor, bu mesleki açıdan bir depresyon şikayeti" açıklamasında bulundu.