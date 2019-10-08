Tekirdağ'da kaza: 8 yaralı

İstanbul ve civarındaki yağışlı hava, trafiği de olumsuz etkiliyor.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Muratlı-Tekirdağ karayolunun 1. kilometresinde Hüseyin G. idaresindeki fabrika servis minibüsü, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yoldan çıktı.
İLK MÜDAHALEYİ YAPTILAR
Devrilen minibüste 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçilere ilk müdahaleyi yaptı.
Kaza yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de gelerek tedbiren hazır bekledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise kaza mahallinde trafik güvenliğini sağladı.
Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen 8 yaralıdan,5’i Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.