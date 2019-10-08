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Tekirdağ'da kaza: 8 yaralı

Muratlı-Tekirdağ karayolunda fabrika servis minibüsü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıktı. Kazada 8 kişi yaralandı.

İHA | 08.10.2019 - 09:53..
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İstanbul ve civarındaki yağışlı hava, trafiği de olumsuz etkiliyor.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Muratlı-Tekirdağ karayolunun 1. kilometresinde Hüseyin G. idaresindeki fabrika servis minibüsü, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yoldan çıktı.

Tekirdağ'da kaza: 8 yaralı

İLK MÜDAHALEYİ YAPTILAR

Devrilen minibüste 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçilere ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de gelerek tedbiren hazır bekledi.

Tekirdağ'da kaza: 8 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise kaza mahallinde trafik güvenliğini sağladı.

Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen 8 yaralıdan,5’i Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da kaza: 8 yaralı

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