Tekirdağ'da kepçeyle define aradılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde izinsiz, kepçeyle define kazısı yaptığı iddia edilen 6 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

DEFİNE KAZISI YAPTILAR

Malkara ilçesi nüfusuna kayıtlı S.Y., R.A., S.G., ve N.M., Keşan nüfusuna kayıtlı İ.Ü. ile S.Ş., kepçe ile define kazısı yaparken Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskınla yakalandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.Y., R.A.,S.G.,N.M., İ.Ü. ve S.Ş. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kaçak define aramasında kullanılan kepçe ve kepçeyi taşıyan kamyona el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.