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Tekirdağ'da kepçeyle define aradılar

İlçedeki kazı çalışmalarının nedeni define araması olduğu anlaşılınca, arama yapan şahıslar yakalandı.

İHA | 23.07.2019 - 17:02..
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde izinsiz, kepçeyle define kazısı yaptığı iddia edilen 6 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

DEFİNE KAZISI YAPTILAR

Malkara ilçesi nüfusuna kayıtlı S.Y., R.A., S.G., ve N.M., Keşan nüfusuna kayıtlı İ.Ü. ile S.Ş., kepçe ile define kazısı yaparken Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskınla yakalandı.

Tekirdağ'da kepçeyle define aradılar

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.Y., R.A.,S.G.,N.M., İ.Ü. ve S.Ş. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kaçak define aramasında kullanılan kepçe ve kepçeyi taşıyan kamyona el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'da kepçeyle define aradılar

Tekirdağ'da kepçeyle define aradılar

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