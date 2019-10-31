Tekirdağ'da kestiği ağaç dalı başına düştü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, motorlu testereyle ağaç dalı kesen Gürcan Başaran, başına düşen ağaç parçası sonucu yaralandı.

HASTANEYE KARDEŞİ GÖTÜRDÜ

Başında şişlik oluşan yaralı adamı kardeşi Adnan Başaran, Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

''BAŞININ ŞİŞTİĞİNİ GÖRÜNCE HASTANEYE GÖTÜRDÜM''

Olayla ilgili konuşan Adnan Başaran, “Dut ağacının dallarını budarken kopan ağaç dalı, ağabeyimin başına düşmesi sonucu yaralamış. İlk başta gelmek istemedi ama başının şiştiğini görünce sonra ben de onu arabayla hastaneye getirdim.” diye konuştu.