Tekirdağ’da köpeği döven kişiye para cezası

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesindeki bir okulun hemen yanında yavru bir köpeğin elleri sopalı kişilerce dövüldüğü ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

SOPA İLE DÖVÜLDÜ

Yapılan çalışmalar neticesinde köpeğe sopa ile dayak atan şahıslar tespit edildi.

Şiddeti gerçekleştiren kişilere 3 bin 897 TL para cezası uygulandı.

ŞİDDET MAĞDURU KÖPEĞİN DURUMU İYİ

Şiddete maruz kalan köpek bulunarak, Hayrabolu Belediye Başkanlığı veterinerinin kontrolünden geçirildikten sonra sağlığının yerinde olduğu öğrenildi.