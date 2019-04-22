Tekirdağ’da mart ayında 2 bin 276 konut satıldı

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2019 yılı Mart ayında 105 bin 046 konut satıldı. 2 bin 276 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,2’si Tekirdağ’da gerçekleşirken, Tekirdağ en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 10. sırada yer aldı.

Konut satışlarında İstanbul 19 bin 140 konut satışı ve yüzde 18,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 619 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 366 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 27 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SAYISI 616 OLDU

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı 616 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27,1 oldu. Tekirdağ Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 2,7’lik payı ile 10. sırada yer aldı.

Türkiye genelinde Mart ayında 22 bin 762 ipotekli konut satışı gerçekleşirken, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 462 konut satışı ve yüzde 15,2 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 50 ile Artvin oldu.

660 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda bin 660 konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 72,9 oldu. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,0’lık pay alarak 13. sırada yer aldı.

Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 678 konut satışı ve yüzde 19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 81,9 oldu. Ankara 7 bin 620 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 5 bin 35 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Hakkari oldu.

BİN 91'İ İLK SATIŞ

Türkiye genelindeki 105 bin 046 konut satışının 44 bin 163’ü (yüzde 42,0) ilk satış, 60 bin 883’ü ise (yüzde 58,0) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ise 2 bin 276 konut satışının bin 91’i (yüzde 47,9) ilk satış, bin 185’i ise (yüzde 52,1) ikinci el satış olarak gerçekleşti.