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Tekirdağ'da minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı

Polisin takibe aldığı takibe aldığı kapalı kasa bir minibüste 50 kaçak göçmen yakalandı.

İHA | 21.11.2019 - 07:09..
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Tekirdağ'da minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saat 00.30 civarında gelen bir ihbar ile kısa sürede harekete geçti. Harekete geçen polis ekipleri söz konusu şüpheli aracı takibe alarak durdurmak istedi. Dur ikazlarına uymayan kapalı kasa minibüs hızlanarak uzaklaşmaya çalıştı. Takibi elden bırakmayan polis ekipleri merkezi ilçe Süleymanpaşa’nın çıkışında şüpheli aracı durdurdu.

Gece yarısı şok operasyon: 50 kaçak göçmen yakalandı -1

MİNİBÜSTE SIKIŞMIŞ 50 GÖÇMEN BULUNDU

Durdurulan aracın içinde yapılan aramada yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışan farklı uyruklardaki toplamda 50 kaçak göçmen yakalandı.

Gece yarısı şok operasyon: 50 kaçak göçmen yakalandı -2

Kaçak göçmenler işlemleri yapılmak üzere Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, aracın içinde yapılan detaylı aramada sınır geçişinde kullanılmak üzere kaçak göçmenlere ait bot ele geçirildi. Olayda kullanılan minibüs muhafaza altına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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