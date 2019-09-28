Tekirdağ’da okul çevresinde zehir tacirlerine operasyon

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde özellikle okul yakınlarında uyuşturucu satıldığını belirledi.

Savcılığın izniyle polis şüphelileri takibe aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin uyuşturucuyu hurdacı arabasında sattıkları, çocukları kurye, kadınları da sokak satıcısı olarak kullandıkları saptındı. Şebekenin polis takibinden kurtulmak için de sürekli yer değiştirdiği tespit edildi. Ayrıca şebeke üyelerinin telefonla kendilerini arayanlara esrarı 'kına', bonzaiyi 'barbi' ve uyuşturucu hapları da, 'şeker' diye şifreli isimlerle telafuz ederek polis takibinden kurtulmayı da planladıkları ortaya çıktı.

4'Ü KADIN 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık üç ay süren fiziki ve teknik takibin ardından şebeke liderliğini A.K.’nin yaptığı 6’sı aynı aileden şüphelilere yönelik salı günü Bağlık Mahallesi Kümeevler Mevkii’nde 8 ayrı adreste eşzamanlı operasyon düzenlenerek 4’ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 500 gram bonzai, 100 gram eroin, 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyette soruşturmaları tamamlanan şüpheliler bugün geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 kişi tutuklandı. Tutuklular, adliye çıkışında araçlara binmemek için polis ekiplerine güçlük çıkarıp direndi. Polis ve gazetecilere de hakaret eden tutuklular, zorla bindirildikleri polis araçlarıyla cezaevine götürüldü.





















