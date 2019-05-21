Tekirdağ'da organize suç örgütüne operasyon

1

Çorum'da çaldıkları otomobille kaçan 2 kişi yakalandı

Çorum’da çaldıkları otomobille kaçan biri cezaevi firarisi 2 şüpheli, polisle film gibi bir kovalamaca yaşadı. Şüpheliler kovalamaca sonunda kıskıvrak yakayı ele verdiler.