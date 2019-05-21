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Tekirdağ'da organize suç örgütüne operasyon

Yurt dışından getirdikleri araçları parçalayıp değiştirerek satan örgüte düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

DHA | 21.05.2019 - 14:25..
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütünce dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yurt dışından getirilen 79 aracın kayıtsız yurda sokulduğunu belirledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaylara karıştıkları gerekçesiyle 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tekirdağ'da organize suç örgütüne operasyon

5'İ POLİS

Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 5'i polis, 21 şüpheli gözaltına alındı.

2 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tekirdağ'da organize suç örgütüne operasyon

Tekirdağ'da organize suç örgütüne operasyon

Tekirdağ'da organize suç örgütüne operasyon

Tekirdağ'da organize suç örgütüne operasyon

Tekirdağ'da organize suç örgütüne operasyon

Tekirdağ'da organize suç örgütüne operasyon

Tekirdağ'da organize suç örgütüne operasyon

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