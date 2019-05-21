Tekirdağ'da organize suç örgütüne operasyon

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütünce dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yurt dışından getirilen 79 aracın kayıtsız yurda sokulduğunu belirledi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaylara karıştıkları gerekçesiyle 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
5'İ POLİS
Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 5'i polis, 21 şüpheli gözaltına alındı.
2 KİŞİ DAHA ARANIYOR
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.