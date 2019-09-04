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Tekirdağ'da orman yangını

Deniz tarafındaki ağaçların yanmaya başlaması sonrası ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak yangına müdahale etti.

DHA | 04.09.2019 - 17:40..
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Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nin deniz kesiminde bulunan ağaçlar, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek, alevlere kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, geniş bir alana yayıldı.

EMNİYET ÖNLEM ALDI

Olay yerine gelen AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalıştı. TESKİ tankerleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını koordine etti.

Tekirdağ'da orman yangını

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Alevlerin Vali Konağı ile bazı evlere sıçraması güçlükle önlenirlen, yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 100 dönümlük arazideki ağaçlar zarar gördü. Boş alan küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'da orman yangını

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