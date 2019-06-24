taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8026
Euro
6.6106
Altın
1405.2
Borsa
95224.95
Gram Altın
261.992

Tekirdağ'da otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü

Işık ihlali yapan otomobil, yan yoldan anayola çıkış yapan kamyonun altına kaydı. Hurda yığınına döndüğü feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

İHA | 24.06.2019 - 15:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Çerkezköy yönünden Çorlu istikametine gitmekte olan Emre Kaplan yönetimindeki 39 AH 512 plakalı otomobil gördü tanıklarının iddiasına göre ışıklı kavşağa geldiği sırada kırmızı ışıkta durmadı.

Yulaflı Mahallesi istikametinden yan yoldan ana yola çıkış yapan Turan Kaya idaresindeki 16 ASP 25 plakalı kamyona yandan çarparak altına girdi.

IŞIK İHLALİ 1 CAN ALDI

Hurda yığınına dönen otomobilde bulunan sürücü Emre Kaplan ile İbrahim Değirmencioğlu, Hasan Molkoç ve Can Çınpı yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinde ilk müdahaleleri yapılan ve Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Can Çınpı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Tekirdağ'da otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü

FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ TÜYLER ÜRPERTTİ

Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın servis yolundan kontrollü olarak sağlanmasının ardından jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin kazanın meydana geldiği kavşakta yaptıkları incelemelerini tamamlamasının ardından kazaya karışan araçların kaldırılması ile trafik akışı normale döndürüldü.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Tekirdağ'da otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü

Tekirdağ'da otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü

Tekirdağ'da otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü

Tekirdağ'da otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü

Tekirdağ'da otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü

Tekirdağ'da otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü

Tekirdağ'da otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

927
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

496
İstanbul'un ilçelerinde oy oranları

İstanbul'un ilçelerinde oy oranları

177
Büyükçekmece'de Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseldi

Büyükçekmece'de Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseldi

163
Uçakta pilottan 'Her şey çok güzel olacak' anonsu

Uçakta pilottan 'Her şey çok güzel olacak' anonsu

152
YSK İstanbul seçim sonucunu açıkladı

YSK İstanbul seçim sonucunu açıkladı

426
47 bin oy alan Saadet Partisi adayından açıklama

47 bin oy alan Saadet Partisi adayından açıklama

202
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir