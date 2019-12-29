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Tekirdağ'da otomobil tıra arkadan çarptı

Tekirdağ’da tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasın aynı aileden 6 kişi yaralandı.

İHA | 29.12.2019 - 04:36..
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi mevkiinde Hayrabolu karayolu üzerinde, içinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu Serkan K. idaresindeki 59 TD 075 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola hatalı çıkmaya çalışan Ünver Ö. idaresindeki 22 AAL 352 plakalı tıra arkadan çarptı.

Tekirdağ'da otomobil tıra arkadan çarptı

6 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile otomobilde Sürücü Serkan K. ile birlikte Batuhan K., Pelin K., Selin K., Aysel K. ve Özkan K. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Tekirdağ’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

KAPANAN YOL AÇILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle Süleymanpaşa-Hayrabolu yolu trafiğe kapanırken ekiplerin çalışması ve araçların yoldan çekilmesi ile trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.

Tekirdağ'da otomobil tıra arkadan çarptı

Tekirdağ'da otomobil tıra arkadan çarptı

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