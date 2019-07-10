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Tekirdağ’da otomobilin çaptığı yaya öldü

El arabası ile kağıt toplayan Mustafa Çelik (73), yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA | 10.07.2019 - 02:35..
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Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesi Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde kaza meydana geldi.

Kağıt ve atık toplayarak geçimini sağladığı belirtilen Mustafa Çelik, el arabası ile yolun karşısına geçmeye çalışırken, C.U. yönetimindeki 59 RU 317 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle el arabası ile birlikte metrelerce savrulan Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza nedeniyle Malkara yönüne giden karayolu tamamen kapanırken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını tali yoldan sağlamaya çalıştı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Çelik’in cansız bedeni Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü C.U., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kazaya karışan aracın yoldan çekilmesi ve cesedin kaldırılması ile trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ’da otomobilin çaptığı yaya öldü

Tekirdağ’da otomobilin çaptığı yaya öldü

Tekirdağ’da otomobilin çaptığı yaya öldü

Tekirdağ’da otomobilin çaptığı yaya öldü

Tekirdağ’da otomobilin çaptığı yaya öldü

Tekirdağ’da otomobilin çaptığı yaya öldü

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