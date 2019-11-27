Tekirdağ'da otomobilin üzerine ağaç devrildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sokakta kökü çürüyen dev bir ağaç büyük bir gürültü ile park halindeki 22 AJ 178 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi.

ARAÇ HASAR ALDI

Ağacın devrilmesi sonucu, araçta maddi hasar meydana geldi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerina haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek, olaya ilgili inceleme başlattı.

Aracın içerisinde ve ağacın düştüğü bölgede yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekipleri aracı kurtarmak için ağacı kesme işlemine başladı.