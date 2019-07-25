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Tekirdağ’da piknik alanında yangın çıktı

Nedeni henüz belirlenemeyen yangında, çok sayıda ağaç kül oldu.

İHA | 25.07.2019 - 16:50..
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde piknik alanında çıkan yangında, binlerce çam ağacı zarar gördü.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Karaidemir Baraj sahası piknik alanında, çam ağaçlarının bulunduğu bölgede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Tekirdağ’da piknik alanında yangın çıktı

YAKLAŞIK BİNİ AŞKIN AĞAÇ KÜL OLDU

Mahalle muhtarı Nurittin Çelik, 50 dönümü aşkın alanda çıkan yangında yaklaşık bini aşkın çam ağacının zarar gördüğünü belirtti. Çelik, piknik alanına gelen vatandaşları çevreye gelişigüzel cam şişe ve sigara izmariti atmamaları konusunda uyardı.

Tekirdağ’da piknik alanında yangın çıktı

Tekirdağ’da piknik alanında yangın çıktı

Tekirdağ’da piknik alanında yangın çıktı

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