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Tekirdağ'da polis ekipleri 1 kilo kokain ele geçirdi

Ev sahibinin ihbarı üzerine, polis ekiplerince arama yapılan adreste 1 kilo kokoin ele geçirilirken, şüpheli için arama çalışması başlatıldı.

DHA | 22.03.2020 - 16:36..
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Tekirdağ'da evini kiraya veren N.Y., kiracısı A.D.'nin aylardır kirasına ödememesi üzerine evde olmadığı sırada daireye girdi.

Yatak odasında baza altında 3 paket gören N.Y., durumdan şüphelenip polis ekiplerine ihbarda bulundu.

1 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin adli makamlardan aldığı izinle yapılana arama çalışmasında, evin içerisinde yatak odasına saklanmış 3 paket bulundu.

Narkotik ekiplerinin yaptığı incelemede paketin içindeki maddenin 1 kilo kokain olduğu belirlendi.

Polis, uyuşturucu maddeye el koyarken, evi kiralayan A.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da polis ekipleri 1 kilo kokain ele geçirdi

Tekirdağ'da polis ekipleri 1 kilo kokain ele geçirdi

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