Tekirdağ'da polis ekipleri 1 kilo kokain ele geçirdi

Tekirdağ'da evini kiraya veren N.Y., kiracısı A.D.'nin aylardır kirasına ödememesi üzerine evde olmadığı sırada daireye girdi.
Yatak odasında baza altında 3 paket gören N.Y., durumdan şüphelenip polis ekiplerine ihbarda bulundu.
1 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekiplerinin adli makamlardan aldığı izinle yapılana arama çalışmasında, evin içerisinde yatak odasına saklanmış 3 paket bulundu.
Narkotik ekiplerinin yaptığı incelemede paketin içindeki maddenin 1 kilo kokain olduğu belirlendi.
Polis, uyuşturucu maddeye el koyarken, evi kiralayan A.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.