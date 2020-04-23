Tekirdağ'da polisleri yaralayan 16 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki aile arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Çevredekilerih ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 POLİS YARALANDI
Çatışmada 2 ateş arasında kalan polis memurları E.Y. ve Y.A., pompalı tüfek ile vurularak hafif şekilde yaralandı.
Bölgeye özel harekat timleri ile çok sayıda polis ve sağlık ekibi takviye edildi.
16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Polisin müdahalesiyle sonlandırılan çatışmanın ardından Ş.B, V.T, E.U, K.Ş, S.Ş, Y.T, V.T, E.T, E.K, O.K, B.A, B.D, V.Ş, E.U, G.U. ve A.G. gözaltına alındı.
2 KİŞİ ARANIYOR
Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 zanlı adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili P.Ş. ve E.T. aranıyor.