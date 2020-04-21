taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9777
Euro
7.5795
Altın
1685.5
Borsa
97619
Gram Altın
377.774
Bitcoin
48041.84

Tekirdağ'da saatte 600 adet N95 maske üretilecek

Vali Aziz Yıldırım, yerli solunum cihazı üreten firmada ve N95 maske makinesi üreten Çerkezköy Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Tekirdağ'da saatte 600 adet N95 maske üretilecek

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yerli solunum cihazı üreten firmada ve N95 maske makinesi üreten Çerkezköy Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Yıldırım, ziyaret sırasında N95 standardında maske üreten makine hakkında yetkililerden bilgi aldı ve emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

"SAATTE 600 MASKE ÜRETİLECEK"

Yıldırım, “Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz N95 standardında Sağlık Bakanlığımızın da kabul etmiş olduğu bir maskeyi üretebilmek için önce makinesini kendileri imal ettiler arkasından da yazılımını yüklemek suretiyle N95 maskesinin üretimine geçecekler inşallah. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre saatte 600 tane N95 maske üretilecek” dedi.

Tekirdağ'da saatte 600 adet N95 maske üretilecek

Tekirdağ'da saatte 600 adet N95 maske üretilecek

Tekirdağ'da saatte 600 adet N95 maske üretilecek

İlginizi Çekebilir
Mardin'de bir terörist teslim oldu
8 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan H.A. isimli terörist, ikna çabası sonrası güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kırgızistan'dan getirilen Türkler, yurda yerleştirildi
Korona nedeniyle uçuşlar iptal olduğu için Kırgizistan'da kalan Türk vatandaşları, İstanbul'a getirilerek gözlem altına alındı.
Kılıçdaroğlu hizmetlere karşı olmadığını söyledi
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, hükümetin yapmış olduğu yollara, hastanelere karşı olmadığını, sadece maliyetini öğrenmek istediğini söyledi
Muğla polislerinden, maddi durumu kötü öğrenciye sürpriz
Maddi durumu iyi olmayan öğrencinin evi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis ekiplerince süslendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
263
Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı
Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı
117
Bakan Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
Bakan Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
412
Türkiye'deki son korona bilançosu
Türkiye'deki son korona bilançosu
234
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
319
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
155
Bekçilerin unvan talebi rapora girdi
Bekçilerin unvan talebi rapora girdi
998
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir