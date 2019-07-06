Tekirdağ'da saman yüklü kamyon devrildi

Malkara - Keşan yolunun ilçe giriş kavşağında yokuş aşağı seyreden Mehmet Ali Turan (33) yönetimindeki saman yüklü kamyonun, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

HAFİF YARALANDI

Duyarlı kamyon şoförü, facia yaşanmasın diye kornaya bastı.

Buğday tarlasının kenarına devrilen kamyonun şoförü hafif yaralandı.

AYNI YERDE AYNI KAZA MEYDANA GELDİ

Kazayla ilgili konuşan Ali Kırmızı isimli genç, "Kafeteryada arkadaşlarla çay içtiğimiz sırada, bir kamyon önümüzden korna çalarak geçti. Kısa süre sonra bir kaç yüz metre ilerideki kavşakta kaza yaptığını duyduk ve hemen olay yerine geldik. Freni patlamış olabilir." dedi. Öte yandan, 4 gün önce de aynı yerde saman yüklü kamyon devrilmişti.