Tekirdağ'da şeker komasına giren sürücü kaza yaptı

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, 6G'nin araştırılması için uzman ekip kurulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2 bin 625 personel, 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

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Kompresör ile şaka yapılan 17 yaşındaki genç ölüyordu

Manisa’da iki arkadaşı tarafından makatından kompresör ile hava verilen 17 yaşındaki genç hastanelik oldu. Bağırsakları zarar gören gencin ailesi, şahısların ceza almasını istiyor.