Tekirdağ'da şeker komasına giren sürücü kaza yaptı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, şeker komasına giren sürücünün kullandığı otomobil ile ticari araç çarpışması sonucu, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
ŞEKER KOMASINA GİRDİ
Otomobil sürücüsü Muammer Yılmaz'ın direksiyon başında şeker komasına girdiği ve otomobilin hakimiyetini kaybederek hafif ticari araçla çarpıştığı belirtildi.
3 YARALI
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Nuray Çamyar'ın yaralandığı belirtildi. Yaralılar ekipler tarafından, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.