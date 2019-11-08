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Tekirdağ'da şeker komasına giren sürücü kaza yaptı

Çerkezköy ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde ilerleyen Muammer Yılmaz'ın yaptığı kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

AA | 08.11.2019 - 10:42..
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, şeker komasına giren sürücünün kullandığı otomobil ile ticari araç çarpışması sonucu, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ŞEKER KOMASINA GİRDİ

Otomobil sürücüsü Muammer Yılmaz'ın direksiyon başında şeker komasına girdiği ve otomobilin hakimiyetini kaybederek hafif ticari araçla çarpıştığı belirtildi.

Tekirdağ'da şeker komasına giren sürücü kaza yaptı

3 YARALI

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Nuray Çamyar'ın yaralandığı belirtildi. Yaralılar ekipler tarafından, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'da şeker komasına giren sürücü kaza yaptı

Tekirdağ'da şeker komasına giren sürücü kaza yaptı

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