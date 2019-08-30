Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde birlikte yaşayan sevgililer Salih Durmuş (42) ile Melike Baştürk (42), market alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken, arkalarından gelen bir kişi, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, kurşun yağdırdı.

KOŞARAK KAÇTI

Salih Durmuş ile Melike Baştürk, vücutlarına isabet eden kurşunlarla, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tekirdağ'da sevgili çifte sokakta silahlı saldırı VİDEO

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan durumu ağır olan Salih Durmuş, doktorların tam çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 12 boş kovan buldu.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis, güvenlik kameralarına yansıyan saldırıyı düzenledikten sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.