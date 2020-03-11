Tekirdağ'da sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartmanda oğlu ve kızı ile yaşayan Azeri uyruklu Günay Seferova birliktelik yaşadığı Tarık T. arasında tespit edilemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

8 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle Günay Seferova’yı boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden 8 defa bıçaklayan Tarık T. kadının ölümüne neden oldu.

İşlediği cinayetin ardından büyük bir soğukkanlılıkla evin yakınındaki polis merkezine giden katil zanlısı, cinayeti itiraf etti.

Tekirdağ'da kadını bıçakla öldüren zanlı polise teslim oldu

KADININ KANLAR İÇİNDE CESEDİ BULUNDU

Zanlının karakola müracaatının ardından belirtilen adrese giden polis ekipleri evde kadının kanlar içindeki cesedi ile karşılaştı.

Polis ekipleri ve nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

ÇOCUKLAR CİNAYET SIRASINDA EVDE DEĞİLDİ

Kadının çocuklarının olay anında okulda bulundukları kaydedilirken, evde beslediği iki köpeği ise Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi görevlilerine teslim edildi.

Zanlı Tarık T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.