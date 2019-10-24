Tekirdağ'da sevgilisini öldüren zanlı: Kafam iyiydi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, önceki gece Zafer Mahallesi'nde bulunan Cemile Yeşil Anadolu Lisesi arkasındaki boş arazide, Ayhan Doğan ile Nuran Gökalp arasında tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma sırasında Doğan, Gökalp’i art arda bıçakladı. Kadının çığlık seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası, Gökalp’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

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''KAFAM İYİYDİ ÇOK DA HATIRLAMIYORUM''

Cesedin başında bekleyen Ayhan Doğan ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesinde, Nuran Gökalp'in bir süredir telefonlarını açmadığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu; "Biz kendisiyle arkadaştık. Olay günü alkol aldık. Kendisine 'Neden benim telefonlarımı açmıyorsun' dedim. 'Başka biri mi var' dedim ve tartışma çıktı. Kafam iyiydi çok da hatırlamıyorum"

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesinin ardından, adliyeye sevk edilen Ayhan Doğan, çıkarıldığı mahkemece, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.