Tekirdağ'da SGK'yı dolandıran 31 kişi tutuklandı

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli, aralarında bazı doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler, 3 Aralık tarihinde SGK'yı zarara uğratmaktan gözaltına alındı.

31 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kişiler, hayali kişilere piyasa değeri yüksek ilaç yazdıkları ve para karşılığı sağlık raporu verdikleri iddiasıyla toplam 49 kişi gözaltına alındı. Bugün ise 31 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı. 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Polis ekipleri, Çerkezköy Devlet Hastanesinde görevli, aralarında bazı doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin, piyasa değeri yüksek kanser, bağışıklık sistemleri ve enfeksiyon hastalıklarında kullanılan ilaçları reçete edip alarak Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) fatura ettiği iddiasıyla çalışma başlatmıştı.

Bu şekilde hayali kişilere reçete edilerek alınan ilaçların maliyetinin 5 milyon liranın üzerinde olduğu, şüphelilerin para karşılığı sağlık raporu da verdiği belirlenmişti.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yakalama kararının ardından harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda, SGK'yi zarara uğrattığı tespit edilen, aralarında doktor, ilaç mümessili, eczacı kalfası ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 49 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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