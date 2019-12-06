taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7721
Euro
6.3846
Altın
1460.56
Borsa
108929.83
Gram Altın
271.151
Bitcoin
42620.15

Tekirdağ'da SGK'yı dolandıran 31 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da hayali kişilere piyasa değeri yüksek ilaç yazdığı ve para karşılığı sağlık raporu verdiği iddia edilen, aralarında doktor ve kamu görevlilerin de bulunduğu 31 kişi cezaevine gönderildi.

İHA | 06.12.2019 - 17:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli, aralarında bazı doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler, 3 Aralık tarihinde SGK'yı zarara uğratmaktan gözaltına alındı.

31 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kişiler, hayali kişilere piyasa değeri yüksek ilaç yazdıkları ve para karşılığı sağlık raporu verdikleri iddiasıyla toplam 49 kişi gözaltına alındı. Bugün ise 31 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı. 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da SGK'yı dolandıran 31 kişi tutuklandı

OLAY

Polis ekipleri, Çerkezköy Devlet Hastanesinde görevli, aralarında bazı doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin, piyasa değeri yüksek kanser, bağışıklık sistemleri ve enfeksiyon hastalıklarında kullanılan ilaçları reçete edip alarak Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) fatura ettiği iddiasıyla çalışma başlatmıştı.

Bu şekilde hayali kişilere reçete edilerek alınan ilaçların maliyetinin 5 milyon liranın üzerinde olduğu, şüphelilerin para karşılığı sağlık raporu da verdiği belirlenmişti.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yakalama kararının ardından harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda, SGK'yi zarara uğrattığı tespit edilen, aralarında doktor, ilaç mümessili, eczacı kalfası ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 49 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı- HABERİ

Tekirdağ'da SGK'yı dolandıran 31 kişi tutuklandı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

1003
Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

743
Ceren Özdemir'in katili pişman değil

Ceren Özdemir'in katili pişman değil

464
Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

868
İhsan Özkes, Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı

İhsan Özkes, Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı

95
Berat Albayrak: Ekonomiyi harekete geçirme zamanı

Berat Albayrak: Ekonomiyi harekete geçirme zamanı

419
İçişleri Bakanı Soylu, bir kez daha dizilere yüklendi

İçişleri Bakanı Soylu, bir kez daha dizilere yüklendi

464
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir