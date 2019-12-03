Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli, aralarında bazı doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin, piyasa değeri yüksek kanser, bağışıklık sistemleri ve enfeksiyon hastalıklarında kullanılan ilaçları reçete edip alarak, SGK'ya fatura ettiği iddiasıyla çalışma başlattı.

DEVLETİ 5 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Bu şekilde hayali kişilere reçete edilerek alınan ilaçların maliyetinin 5 milyon liranın üzerinde olduğu belirlendi.

Ekipler, şüphelilerin para karşılığı sağlık raporu da verdiğini belirledi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yakalama kararının ardından harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattığı tespit edilen, aralarında doktor, ilaç mümessili, eczacı kalfası ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

7 İLDE 25 MİLYON LİRALIK VURGUN ORTAYA ÇIKARILMIŞTI

Geçen hafta düzenlene operasyonla ilgili, Jandarma Genel Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan paylaşımda, "KOM Daire Başkanlığınca, bazı medikal firmalarının Sosyal Güvenlik Kurumunun dolandırılması sonucu 25 milyon lira zarara uğratması olayı ile ilgili 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 23 şüpheli yakalanmıştır." bilgisine yer verilmişti.