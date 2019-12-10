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Tekirdağ'da sobayı yakarken vücudu alev aldı

Çalıştığı fabrikada yakmak istediği sobadan çıkan alevler, bir anda işçinin vücudunu sardı.

DHA | 10.12.2019 - 17:33..
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Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde mutfak malzemelerinin üretildiği fabrikada çalışan Erhan Cumart, iddiaya göre, sabah saatlerinde marangozhane bölümünde soba yakmak istedi.

ALEVLER ÜZERİNE SIÇRADI

Cumart'ın tiner dökerek yakmak istediği sobadan çıkan alevler, üzerine sıçradı. Bir anda alevler içinde kalan Cumart, fabrika bahçesine çıkarak, koşmaya başladı. Fabrika çalışanları, alevler içinde koşuşturan Cumart'ı görünce üzerine su sıkarak, söndürmeye çalıştı. Cumart, alevlerin söndürülmesinin ardından haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ikinci derece yanıklar meydana gelen ve sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Cumart, ilk müdahalesinin ardından İstanbul'daki hastaneye sevk edildi.

Tinerle soba yakmak isterken, alevler içinde kaldı -1

O ANLAR KAMERADA

Erhan Cumart'ın alevler içinde koşuşturması ve arkadaşlarının müdahale anlar ise fabrikanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tinerle soba yakmaya çalışırken kendini yaktı -VİDEO

Tinerle soba yakmak isterken, alevler içinde kaldı -2

Tinerle soba yakmak isterken, alevler içinde kaldı -3

Tinerle soba yakmak isterken, alevler içinde kaldı -4

Tinerle soba yakmak isterken, alevler içinde kaldı -5

Tinerle soba yakmak isterken, alevler içinde kaldı -6

Tinerle soba yakmak isterken, alevler içinde kaldı -7

Tinerle soba yakmak isterken, alevler içinde kaldı -8

Tinerle soba yakmak isterken, alevler içinde kaldı -9

Tinerle soba yakmak isterken, alevler içinde kaldı -10

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