Tekirdağ'da su kesintisi vatandaşlara zor anlar yaşatıyor

Özek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırgan Ozan Çeltik'le hala birbirlerini sevdiklerini ve mektuplaştıklarını söyledi.

Linux; bilgisayar işletim sistemlerinin en temel parçası olan çekirdek yazılımlarından bir tanesidir.

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Xavier: Galatasaray'da Müslüman oldum

Galatasaray'ın eski futbolcusu Abel Xavier, nasıl din değiştirdiğini anlattı. Eski futbolcu, "Müslüman bir ülkede olmak, hayatımın değişmesine neden oldu" dedi.