taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

Tekirdağ'da su kesintisi vatandaşlara zor anlar yaşatıyor

Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşanan su kesintileri büyük tepki çekiyor.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ'da su kesintisi vatandaşlara zor anlar yaşatıyor

Koronavirüs salgını döneminde hijyen büyük önem arz ediyor.

Sağlık uzmanları, virüse karşı korunmak için ellerin sıklıkla yıkanması gerektiğini söylüyor.

Özellikle evde su tüketiminin arttığı sokağa çıkma yasağı döneminde Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşanan su kesintisi, vatandaşların tepkisine yol açtı.

"BİZİ KORONA DEĞİL, SUSUZLUK ÖLDÜRECEK"

İlçenin yüksek kesimlerine gün boyunca su verilme konusunda sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor. Vatandaşlar, "koronavirüsten değil ama susuzluktan öleceğiz" diyerek tepkilerini dile getiriyor.

Tekirdağ'da su kesintisi vatandaşlara zor anlar yaşatıyor

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEPKİ

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'ye tepki göstererek, "TESKİ’nin altyapı sorunları ile boğuşuyoruz. Altyapımız çürümüş vaziyette, TESKİ hâlâ uyusun. Atatürk ismini verdikleri Kültür Merkezi’ne TESKİ’yi taşıyarak Atatürkçü olunmuyor." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Berfin Özek, asitli saldırganı hala sevdiğini açıkladı
Özek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırgan Ozan Çeltik'le hala birbirlerini sevdiklerini ve mektuplaştıklarını söyledi.
Korona testi yapılan hasta maske takmayı kabul etmedi
Bursa'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden vatandaş, bütün uyarılara rağmen maske takmamak için direndi.
İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki hasta koronayı yendi
Aralarında 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık'ın da olduğu 10 kişi, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Yasağı deldi, polisi görünce eşini araçta bırakıp kaçtı
Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayıp, trafiğe çıkan ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
963
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
509
Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi
Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi
549
2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu
2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu
509
Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne
Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne
190
Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu
Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu
204
Küçükçekmece'de yasağa uymayan 6 kişi polise saldırdı
Küçükçekmece'de yasağa uymayan 6 kişi polise saldırdı
579
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir