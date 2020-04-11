Tekirdağ'da su kesintisi vatandaşlara zor anlar yaşatıyor

Koronavirüs salgını döneminde hijyen büyük önem arz ediyor.
Sağlık uzmanları, virüse karşı korunmak için ellerin sıklıkla yıkanması gerektiğini söylüyor.
Özellikle evde su tüketiminin arttığı sokağa çıkma yasağı döneminde Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşanan su kesintisi, vatandaşların tepkisine yol açtı.
"BİZİ KORONA DEĞİL, SUSUZLUK ÖLDÜRECEK"
İlçenin yüksek kesimlerine gün boyunca su verilme konusunda sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor. Vatandaşlar, "koronavirüsten değil ama susuzluktan öleceğiz" diyerek tepkilerini dile getiriyor.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEPKİ
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'ye tepki göstererek, "TESKİ’nin altyapı sorunları ile boğuşuyoruz. Altyapımız çürümüş vaziyette, TESKİ hâlâ uyusun. Atatürk ismini verdikleri Kültür Merkezi’ne TESKİ’yi taşıyarak Atatürkçü olunmuyor." diye konuştu.