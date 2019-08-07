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Tekirdağ'da Suriyeli telefon dolandırıcısı tutuklandı

Kendisini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 43 bin lira dolandıran Suriye uyruklu şahsın evindeki bazı eşyalara el konuldu.

DHA | 07.08.2019 - 18:37..
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Tekirdağ'da Merkez Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi'nde yaşayan E.Ç., telefonla arayan bir kişinin kendisini savcı olarak tanıtarak 43 bin lirasının dolandırdığını belirterek, polise şikayette bulundu.

Tekirdağ'da Suriyeli telefon dolandırıcısı tutuklandı VİDEO

TEKNİK TAKİPTE ORTAYA ÇIKTI

Şikayet üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu E.Ç.'yi dolandıran kişinin Suriye uyruklu A.H. olduğu belirlendi.

Polis, şüpheliyi bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı, evinde bulunan bazı eşyalara da incelenmek üzere el koydu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.H. çıkarıldığı mahkemece, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Tekirdağ'da Suriyeli telefon dolandırıcısı tutuklandı

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