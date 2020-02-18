Tekirdağ'da ters yönde ilerleyen araç kazaya sebep oldu

Tekirdağ'ın Çorlu çevre yolunun Edirne yönünde, Mehmet G. yönetimindeki 59 TG 082 plakalı otomobili ile Ergene ilçesinden Çorlu ilçesi çevre yoluna ters yönden girerek ilerlemeye başladı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Çorlu şehir çöplüğü mevkiine geldiği sırada karşı yönden gelen Murat A. yönetimindeki PP 965 1 BK Bulgaristan plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters yönden gelen otomobilin sürücüsü Mehmet G. araç içinde sıkıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Mehmet G. ile diğer otomobilin sürücüsü Murat A. ve eşi Şadiye A. yaralandı.

1 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı çift olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çevre yolunda ters yönden ilerleyen otomobilin sürücüsü Mehmet G. ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından normale döndü.