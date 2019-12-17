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Tekirdağ’da tır ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Tır ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

İHA | 17.12.2019 - 17:17..
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Aşağısevindikli Mahallesi sapağında, kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; sapaktan çıkmak isteyen Ali Ş. yönetimindeki 34 UY 713 plakalı hafif ticari araca Kibar C. idaresindeki 59 DB 507 plakalı tır çarptı.

Tekirdağ’da tır ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı -1

1 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere de çarpan hafif ticari araç, büyük maddi hasar gördü. Kazada, Ali Ş. adlı sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, sıkıştığı araçtan kurtarıldı ve olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Tekirdağ’da tır ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı -2

Kaza mahalline gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da tır ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı -3

Tekirdağ’da tır ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı -4

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