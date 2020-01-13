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Kendisine cinsel istismarda bulunan arkadaşını öldürdü

Tekirdağ'da Aralık ayından beri kayıp olan Afganistan uyruklu şahsın toprağa gömülü ve üstü lastik tekerle kapatılmış halde cesedi bulundu.

İHA | 13.01.2020 - 07:43..
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde 24 yaşındaki Afganistan uyruklu H.K. isimli şahıs, kendisine cinsel istismarda bulunan bir şahsı boğazından bıçaklayarak öldürüp araziye gömdüğünü iddia ederek jandarmaya müracaat etti.

OLAY YERİNDE CESET BULUNDU

Bunun üzerine olay yerinde yapılan inceleme ve araştırmalarda kimliği belli olmayan erkek cesedi bulunarak gerekli soruşturma ve araştırma işlemleri başlatıldı.

"CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU"

H.K. isimli şahıs, yaklaşık dört ay önce 26 yaşındaki soyadı henüz öğrenilemeyen Afganistan uyruklu Norullah isimli şahıs ile birlikte H.B. adlı şahsın, kendisine alkol verip uyuttuktan sonra cinsel istismarda bulunduğunu, ancak olay günü yanında sadece maktulün olduğu, tekrar istismar etmek istediğini bunun üzerine kavga ettiklerini öne sürdü.

Kendisine cinsel istismarda bulunan arkadaşını öldürdü

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA GÖMDÜ

H.K. daha sonra Norullah’ı bıçaklayıp öldürdükten sonra araziye gömdüğünü söyledi.

DİĞER ŞAHIS DA GÖZALTINA ALINDI

Şahısların Kızılpınardaki hayvan çiftliklerinde çalıştıkları tespit edilerek, savcı talimatıyla daha önce istismarda bulunduğu ileri sürülen şüpheli de yakalanarak karakola götürüldü. Olayda kullanılan bıçak ve şüphelinin olay günü üzerindeki kıyafetleri çalıştığı çiftlikte bulunarak inceleme yapılmak amacıyla muhafaza altına alındı.

Kendisine cinsel istismarda bulunan arkadaşını öldürdü

YASADIŞI YOLLARLA ÜLKEYE GİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan şahısların çalıştığı çiftlik sahipleri de ifadelerinin alınması için karakola getirildi. Ayrıca 3 Afganistan uyruklu şahsın yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı da öğrenildi. Gömülü olduğu yerden çıkarılan Afganistan uyruklu şahsın cesedi devlet hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kendisine cinsel istismarda bulunan arkadaşını öldürdü

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