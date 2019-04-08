Tekirdağ’da uyuşturucu taşıyan araca operasyon

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 3 kişi yakalandı.

SEVKİYAT YAPACAK ARACA BASKIN

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Tekirdağ üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı değerlendirilen 35 ACD 402 plakalı araç Malkara ilçesinde durduruldu.

POLİS GÖZ AÇTIRMADI, GÖZALTINDALAR

Araçta yapılan aramada 3 kilo 200 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirilerek, araç sürücüsü K.A. gözaltına alındı.

Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa Mahallesi’nde bulunan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda ise 185 fişek bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. M.Ç. ve Y.B. isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.