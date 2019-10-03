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Tekirdağ'da yabancı dilenci 3 saatte 510 lira topladı

Tekerlekli sandalye üzerinde dilenirken yakalanan Pakistan uyruklu M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı.

DHA | 03.10.2019 - 17:21..
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Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler sırasında Fatih Caddesi'nin Çerkezköy karayolu üzerindeki trafik ışıklarında tekerlekli sandalyede dilenen Pakistan uyruklu M.S.G.'yi yakaladı.

3 SAAT İÇERİSİNDE 510 LİRA

Yapılan incelemede Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı. Dilencinin, parayı yaklaşık 3 saat içinde topladığı tespit edildi.

Tekirdağ'da yabancı dilenci 3 saatte 510 lira topladı

SINIR DIŞI EDİLECEK

Zabıta paraya el koyarken M.S.G., sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

Tekirdağ'da yabancı dilenci 3 saatte 510 lira topladı

Tekirdağ'da yabancı dilenci 3 saatte 510 lira topladı

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