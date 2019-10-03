Tekirdağ'da yabancı dilenci 3 saatte 510 lira topladı

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler sırasında Fatih Caddesi'nin Çerkezköy karayolu üzerindeki trafik ışıklarında tekerlekli sandalyede dilenen Pakistan uyruklu M.S.G.'yi yakaladı.
3 SAAT İÇERİSİNDE 510 LİRA
Yapılan incelemede Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı. Dilencinin, parayı yaklaşık 3 saat içinde topladığı tespit edildi.
SINIR DIŞI EDİLECEK
Zabıta paraya el koyarken M.S.G., sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.