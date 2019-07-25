taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.698
Euro
6.3525
Altın
1412.04
Borsa
102044.99
Gram Altın
259.34

Tekirdağ'da yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Malkara ilçesinde çıkan yangında 500 ağaç zarar görürken, bal arıları da telef oldu.

DHA | 25.07.2019 - 18:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin kırsal Evrenbey Mahallesi'nde Meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

2 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekipleri sevk edildi. 4 itfaiye aracı, iş makineleri, su tankerleri, traktörler ve mahallelinin de yardımıyla yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

50 dönümlük alanda etkili olan yangında 500 ağaç zarar gördü.

Tekirdağ'da yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Yangında çocukları için doğal bal üretimi yapan mahalle sakinlerinden İsmail Karakaş'a ait çok sayıda bal arısı da telef oldu.

Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurettin Çelik, yangının çıkış nedenini bilmediklerini belirterek, "Piknikçiler mi yapıyor, yoksa başkaları tarafından bilinçli mi yapılıyor anlamadık. Yazık, günah çok sayıda çam ağacımız yandı. Burada ikinci yangın çıkıyor, nasıl önüne geçeceğiz bilmiyoruz. Burası alkol şişesi dolu, bu şişeler de yangın çıkarabilir. Buraya gelen piknikçiler dikkat etsinler. Canım çamlar yandı. Yazıktır, günahtır" dedi.

Tekirdağ'da yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Tekirdağ'da yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Tekirdağ'da yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Tekirdağ'da yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Tekirdağ'da yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Tekirdağ'da yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Tekirdağ'da yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Tekirdağ'da yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Tekirdağ'da yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

249
Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

201
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

249
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu birbirlerine bakmadan tokalaştı

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu birbirlerine bakmadan tokalaştı

163
Merkez Bankası'nda başkan değişti, faiz indi

Merkez Bankası'nda başkan değişti, faiz indi

249
Türk diplomat için TSK ve MİT'ten ortak operasyon

Türk diplomat için TSK ve MİT'ten ortak operasyon

401
Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocukların ifadesi

Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocukların ifadesi

802
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir