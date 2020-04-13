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Tekirdağ'da yaşlı adamın hayvanları çalındı

Korona nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı adamın 20 küçükbaş hayvanını çalan hırsızlar, ahırın kapılarını da götürdü.

DHA |
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Tekirdağ'da yaşlı adamın hayvanları çalındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Hüseyin Karalamacı'nın (68) çiftliğine gelen kimliği belirsiz kişiler bahçedeki kapıları sökerek ahıra girdi.

20 KOYUNU ARACA YÜKLEYİP, KAÇTILAR

28 küçükbaşı dışarı çıkaran hırsızlar, yerinden söktükleri ahırın kapılarını da araçlarına rampa yaparak yüklerken, araca sığmayan 8 hayvan dışarı da kaldı.

20 koyunu araca yükleyen kişiler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Hayvanlarını kontrole gelen Karalamacı koyunlarını yerinde göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Tekirdağ'da yaşlı adamın hayvanları çalındı

"ZARARIM 40 BİN LİRA CİVARINDA"

Hüseyin Karalamacı, hırsızlık olayı nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 68 yaşında olduğu için sokağa çıkma yasağı bulunduğunu belirtti.

Hayvanlarını arkadaşına emanet ettiğini belirten Karalamacı, "Kesip söktükleri kapıları da hırsızlar arabalarına rampa olarak kullanmışlar. Aydınlık olsun, diye iki tane de lamba taktırmıştım. O lambaları hırsızlar güvenlik kamerası sanıp kökünden kırmışlar. Oda yetmemiş kırdıkları lambaları ceplerine koyup dışarı atmışlar. Bunlar hırsızlık çetesi. Biz daha nasıl önlem alalım, ne yapalım, şaşırdık artık. Ateş düştüğü yeri yakar. 20 tane hayvanım gitti. Zararım 40 bin lira civarında. Bu hayvanları o hırsızlar mı yetiştirmiş ki çalıyorlar? Kuzular annelerini arıyorlar. Kuzuların daha süte ihtiyacı var. Kuzularımı da annesiz bıraktılar." dedi.

Olay yerine gelen ekipler ahır ve çevresinde inceleme yaptı.

Tekirdağ'da yaşlı adamın hayvanları çalındı

Tekirdağ'da yaşlı adamın hayvanları çalındı

Tekirdağ'da yaşlı adamın hayvanları çalındı

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