Tekirdağ'daki altın bulma kazısı hayal kırıklığı yarattı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Gönence Mahallesi'nde ikamet eden Nevriye Köroğlu, "400-500 kilo altın var." dedikoduları üzerine evinin bahçesinde resmi kazı yaptırdı.

İlk gün yapılan kazının ardından ikinci gün de sonuç çıkmadı.

KAYA PARÇASI ÇIKTI

Kepçenin kazdığı yerden de büyük bir kaya parçası çıktı. Parça, evin bahçesine bırakıldı. Zengin olma hayali kurmadığını ifade eden ev sahibi Nevriye Köroğlu, “Kazı yaptırırken param gitti diye üzülmediğimi ve gönlümün rahat olduğunu açıkça söyleyebilirim. Asılsız iddiaların ardından sonuç olarak, biz de köylü de, herkes rahatladı. Tereddüt edilecek bir konu kalmadı. Büyük bir taş parçasından başka bir şey çıkmadı.” diye konuştu.

"DEDİKODULAR SON BULSUN DİYE KAZDIRDIM"

Köroğlu, “Altın bulsaydık öğrencilere ve köye yardımda bulunacaktım. Muhtarımıza düğün salonu sözüm vardı onu yerine getirecektim. Parayla zaten zorum yok, altın çıkmadı diye de üzülmedim, dedikodular son bulsun diye kazdırdım. Altın çıksa da köyümü, evimi terk etmezdim.” dedi.

"KONU KAPANMIŞTIR"

Gönence Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Ayten de “Burada önceden beri rahatsız edici bir dedikodu vardı. Sonuç olarak kazıdan sadece bir taş parçası çıktı. Her kim olursa olsun, burada altın var diye umutlanmaması gerektiğini bilmiş oldu. Artık bundan sonra da aslını bilmeden kimse saçma sapan iddialar ortaya atarak, yorum yapmasın. Dedikodular son bulmuş ve konu kapanmıştır.” ifadelerini kullandı.