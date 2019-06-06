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Tekirdağ'daki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Tekirdağ'daki kazada feci şekilde can veren 5 kişiden dördünün üniversiteden arkadaş oldukları ortaya çıktı.

İHA | 06.06.2019 - 16:02..
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Tekirdağ'daki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada; Yasemin Kaynar İbiş idaresindeki 67 AV 778 plakalı otomobile, aynı istikamete seyreden Mehmet V. yönetimindeki 34 FL 2845 çekici 34 EB 4058 dorse plakalı tır çarpmış, kazanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobil bir anda alev topuna dönmüştü. Feci kazada otomobilde bulunan 5 kadın. yanarak can vermişti.

TEK KAPIDAN CENAZELER ÇIKARILDI

Jandarma ekipleri ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerinin parçaladığı tek kapılı araçtan cenazeler çıkarılarak, önce incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na ardından da İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu’na sevk edilmişlerdi.

Tekirdağ'daki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu

ARACIN PLAKASINDAN YAKINLARINA ULAŞILDI

Kazanın ardından inceleme yapan polis ekipleri tamamı yanmış olan otomobilde ölenlerin kimliklerine dair bir iz aradı. Aracın plakasından yola çıkan ekipler, otomobilin Yasemin Kaynar İbiş (47) adına kayıtlı olduğunu tespit ederek, kadının yakınlarına ulaştı.

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ÜNİVERSİTEDEN ARKADAŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde ölen diğer kişilerin Melike Sülün (25), Şeyma Yavuz (26) ve Büşra İbiş (25) oldukları tespit edilirken, ölen son kişinin kimliği ise hastanede yapılan incelemelerin ardından belli oldu ve cenazenin Nesrin Narin'e (27) ait olduğu belirlendi.

Tekirdağ'daki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu

DÜĞÜNE KATILACAKLARDI

Kazada ölenlerin üniversite öğrencisi oldukları, Erzurum’da öğrenim gördükleri, aynı yurtta kaldıkları, kaza öncesi Erzurum’dan İstanbul’a geldikleri ve bir arkadaşlarının Tekirdağ’daki düğününe katılmak üzere İstanbul’dan öğrencilerden Büşra İbiş’in annesi Yasemin Kaynar İbiş idaresindeki otomobille yola çıktıkları kaydedildi.

3'Ü İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

Adli tıp kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından feci kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Büşra İbiş, annesi Yasemin Kaynar İbiş ve Şeyma Yavuz’un İstanbul’da, Nesrin Narin’in Kütahya’da, Melike Sülün’ün ise Bursa’da toprağa verileceği belirtildi.

Tekirdağ'daki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Tekirdağ'daki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Tekirdağ'daki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu

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