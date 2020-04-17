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Tekirdağlı vatandaşın ilginç korona önlemi

Tekirdağ’da bir vatandaş, koronavirüs salgınına karşı virüsün ayakkabılardan bulaştığını ileri sürerek yükseltilmiş koltuk değneği kullanmaya başladı.

İHA |
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Tekirdağlı vatandaşın ilginç korona önlemi

Koronavirüs salgınına karşı vatandaşlar, uzmanların önerilerinin yanı sıra kendi önlemlerini de alıyor.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Hüseyin Keleş isimli bir vatandaş, koronavirüsün ayakkabılardan da bulaşabileceğini iddia ederek kendisi için özel yükseltilmiş koltuk değnekleri yaptırdı.

Bu değneklerle pazara giden Keleş, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Virüs yerden bulaşıyor deyip değneklerle yürüdü VİDEO

"VİRÜS AYAKKABILARDAN BULAŞIYOR"

Hüseyin Keleş’in, kendisini görüntüleyen vatandaşa cevabı ise güldürürken düşündürdü.

Keleş, ‘Hayırdır nereye böyle?’ sorusuna, ‘’Virüs ayakkabılardan bulaşıyor, o yüzden havada gitmemiz lazım. Havada gitmenin en kolay yolu bu. Ayakkabılarıma virüs bulaşmasın diye böyle bir önleme başvurduk.’’ cevabını verdi.

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