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Tekli eğitim hazırlıklarında 40 bin derslik yapılacak

İkili eğitimin ortadan kaldırılması kapsamında 2 bin okul öncesi, 38 bin ilköğretim olmak üzere 40 bin yeni derslik inşa edilecek.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 09:19..
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İlk, orta ve liselerde tekli eğitime geçiş için hazırlık hızla ilerliyor. Bu kapsamda, en çok dersliğe ihtiyaç duyulan ilköğretim ve okul öncesi sınıfları için toplam 40 binin üzerinde yeni derslik inşa edilecek.

En geç 2021 yılına kadar tamamlanacak olan derslikler için 2 milyar TL'nin üzerinde kaynak ayrıldı.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Bu kapsamda, gereken derslik ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar da hızlandırıldı. Bakanlık, bir yandan okul olarak faaliyet gösterebilecek uygun bina arayışına girerken diğer yandan yeni derslik inşaatlarına da hız verdi.

Tekli eğitim hazırlıklarında 40 bin derslik yapılacak

KAYNAK AYRILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı yeni dersliklerin 2 bin 4'ü okul öncesi eğitime, 38 bin 150'si ise ilk ve orta okulların kullanımına uygun şekilde yapılacak.

Toplam 40 bin 154 yeni derslik kademeli olarak yapılacak ve 2021 yılında tamamı devreye girmiş olacak.

Söz konusu 2 yıl içerisinde yapılması planlanan, 40 binin üzerinde derslik için 1 milyar 941 milyon 844 TL kaynak ayrıldı.

Tekli eğitim hazırlıklarında 40 bin derslik yapılacak

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