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Tekne kazasında ölen 25 kişinin cesedine ulaşıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Ventura ilçesi kıyılarında bulunan dalış teknesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 25 kişinin cesedi bulunurken, 9 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

İHA | 03.09.2019 - 11:38..
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ABD Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, Kaliforniya eyaletine bağlı Ventura ilçesi açıklarında bulunan dalış teknesinde çıkan yangının ardından okyanus tabanında 25 kişinin cesedi bulundu.

Yetkililer, teknedeki 5 mürettebatın erkenden kaçarak kurtulduğunu, 9 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.

Tekne kazasında ölen 25 kişinin cesedine ulaşıldı

"ÇOK KORKUNÇTU"

Yangın, dün erken saatlerde başlamıştı. Tekne, Los Angeles'ın yaklaşık 145 kilometre batısındaki Santa Cruz Adası'nın biraz uzağındaydı. Bölge Polisi Bill Brown, yangın çıktığında teknede 39 kişinin olduğunu söyledi. Görgü tanığı bir tekne sahibi yaptığı açıklamada, teknenin kıç tarafından baş tarafına doğru alevlerle sarıldığını söyleyerek, "Yangının, teknenin yan tarafındaki deliklerden geldiğini görebiliyordum. Patlamalar oluyordu. Kendinizi bunun için hazırlayamazsınız. Çok korkunçtu." dedi.

Tekne kazasında ölen 25 kişinin cesedine ulaşıldı

Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Tekne kazasında ölen 25 kişinin cesedine ulaşıldı

Tekne kazasında ölen 25 kişinin cesedine ulaşıldı

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