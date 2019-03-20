taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47645
Euro
6.22215
Altın
1303.715
Borsa
103307.35
Gram Altın
229.489

Teknedekiler boğulan kadına yardım etmediler

Sarıyer'de boğulan kadını görenler, yardım etmesi için teknedekilere seslendiler. Teknedekilerden şoke eden cevap geldi; "Bana ne".

DHA | 20.03.2019 - 18:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Sarıyer'de denize atladığı iddia edilen kadına, yaklaşık 15 dakika kimse müdahale etmedi.

Vatandaşlar, kadın sudayken yakındaki bir yolcu teknesinin mürettebatına yardım etmeleri için seslendi. İddiaya göre teknedeki bir kişi "Ben birşey yapamam, bana ne" dedi.

TEKNEDEKİLER BANA NE DEDİ

Sarıyer İskelesi'nin yan tarafına gelen E.K. (45) sahilden denize atladı. Birkaç dakika sonra Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer hattında çalışan yolcu teknesi iskeleye yanaşırken, vatandaşlar teknenin  mürettebatına su yüzeyindeki kadını kurtarmaları için seslendi. İddiaya göre teknedeki görevlilerden bir kişi,  'Benim yapacak bir şeyim yok' diyerek müdahale etmedi.

Teknedekiler boğulan kadına yardım etmediler

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

Yaklaşık 15 dakika suda kalan kadın olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri bilinci kapalı olan E.K.'ya ilk müdahalede bulundu. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Teknedekiler boğulan kadına yardım etmediler

"EKİPMANLARI YOKMUŞ, YOLCULARDAN BİRİ DENİZE DÜŞSE DEMEK Kİ ÖLDÜ GİTTİ"

Olayı gören bir vatandaş; "Polisin söylemesine göre gemidekilerin ekipmanları yokmuş, nasıl bir yolcu taşıma sistemiyse ekipmansız... Yolcuların biri denize düşse demek ki öldü gitti." dedi.

Teknedekiler boğulan kadına yardım etmediler















Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul için yeni anket: Binali Yıldırım 5 puanla önde

İstanbul için yeni anket: Binali Yıldırım 5 puanla önde

352
İngiltere'de hainler bir araya geldi

İngiltere'de hainler bir araya geldi

359
Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

77
Ada Araştırma'nın İstanbul anketi

Ada Araştırma'nın İstanbul anketi

306
Yardım etmek isterken bin 500 TL'sini çaldırdı

Yardım etmek isterken bin 500 TL'sini çaldırdı

110
Beren Saat ellerini cebinden çıkardı

Beren Saat ellerini cebinden çıkardı

87
Trump'ın masaj salonu bağlantısı soruşturuluyor

Trump'ın masaj salonu bağlantısı soruşturuluyor

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir