Teknedekiler boğulan kadına yardım etmediler

İstanbul Sarıyer'de denize atladığı iddia edilen kadına, yaklaşık 15 dakika kimse müdahale etmedi.

Vatandaşlar, kadın sudayken yakındaki bir yolcu teknesinin mürettebatına yardım etmeleri için seslendi. İddiaya göre teknedeki bir kişi "Ben birşey yapamam, bana ne" dedi.

TEKNEDEKİLER BANA NE DEDİ

Sarıyer İskelesi'nin yan tarafına gelen E.K. (45) sahilden denize atladı. Birkaç dakika sonra Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer hattında çalışan yolcu teknesi iskeleye yanaşırken, vatandaşlar teknenin mürettebatına su yüzeyindeki kadını kurtarmaları için seslendi. İddiaya göre teknedeki görevlilerden bir kişi, 'Benim yapacak bir şeyim yok' diyerek müdahale etmedi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

Yaklaşık 15 dakika suda kalan kadın olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri bilinci kapalı olan E.K.'ya ilk müdahalede bulundu. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

"EKİPMANLARI YOKMUŞ, YOLCULARDAN BİRİ DENİZE DÜŞSE DEMEK Kİ ÖLDÜ GİTTİ"

Olayı gören bir vatandaş; "Polisin söylemesine göre gemidekilerin ekipmanları yokmuş, nasıl bir yolcu taşıma sistemiyse ekipmansız... Yolcuların biri denize düşse demek ki öldü gitti." dedi.





























