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Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

Çanakkale’nin Ezine ilçesi sahilinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek üzere yola çıkan 51 düzensiz göçmen, binmeye çalıştıkları tekneleri karaya oturunca jandarmaya yakalandı.

AA | 10.04.2019 - 08:31..
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Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine’nin Geyikli beldesi Dalyan köyü sahiline operasyon düzenledi.

BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Operasyonda, sahilde karaya oturmuş halde bir tekne olduğunu tespit eden ekipler, bölgede geniş çaplı arama başlattı. Aramada Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

MİDİLLİ ADASI'NA KAÇACAKLARDI

Göçmenlerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 2’si Ukrayna, 3’ü Rus uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Organizatörlerin düzensiz göçmenleri 2 minibüs ile gece sahile getirdikleri, sabah gün doğmadan hazırlanan “Varyag” isimli Rus bayraklı tekneye binip Yunanistan’ın Midilli Adası’na doğru yola çıkacakları öğrenildi.

Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

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