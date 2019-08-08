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Teknesini terk etmeyen kaptan, boğularak can verdi

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında su alan teknesini terk etmeyen kaptan Hasan Barış Efe, teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybetti.

AA | 08.08.2019 - 03:20..
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Hasan Barış Efe, yeni aldığı 10 metrelik balıkçı teknesiyle 2 mürettabatla birlikte avlanmak üzere Güzelbahçe Limanı'ndan denize açıldı.

Tekne, Urla'nın Uzunada açıklarında dalgaların yükselmesi sonucu su almaya başladı.

MÜRETTEBATI ATLADI, TEKNESİNİ BIRAKMADI

Telsizle yardım isteyen Hasan Barış Efe, teknesini Uzunada yönüne çevirdi. Bu sırada 2 mürettebat denize atlarken, Efe ise tekneden ayrılmadı.

Yardım çağrısı üzerine bölgeye yönelen çevredeki balıkçı tekneleri suya atlayan 2 kişiyi kurtardı.

Alabora olan teknenin kaptanı Efe'nin cansız bedeni ise Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu denizden çıkarıldı.

Hasan Barış Efe'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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