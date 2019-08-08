Teknesini terk etmeyen kaptan, boğularak can verdi

Kuzey Kore'nin, siber saldırılar vasıtasıyla yasa dışı şekilde 2 milyar dolar gelir elde ettiği bildirildi.

Hayvanlarla kurduğu yakınlarla sosyal medyada ünlenen Kody Antle'dan muhteşem bir video daha.

Avustralya Yüksek Mahkemesi, bir memurun Twitter'da hükümeti eleştirdiği için işine son verilmesi kararını haklı buldu.

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Polisten hırsızlara karşı uygulamalı uyarılar

Çorum'da hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına duyarlılık amacıyla evleri ziyaret eden polis ekiplerini zilini çaldığı bazı vatandaşlar, 'Kim o?' sorusuna 'Hırsız' yanıtına rağmen kapılarını açtılar.