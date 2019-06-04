taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7712
Euro
6.5002
Altın
1326.37
Borsa
90345.63
Gram Altın
246.092

Tekneye sürat teknesi çarptı, kaptanın ayağı koptu

Magazin muhabirlerini taşıyan balıkçı teknesine sürat teknesi çarptı. Olayda ayağı kopan balıkçı teknesinin kaptanı ağır yaralandı.

İHA | 04.06.2019 - 21:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Göltürkbükü açıklarında magazin muhabirlerini taşıyan balıkçı teknesine, sürat teknesi çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünen teknenin kaptanının ayağı koptu. Teknede bulunan magazin muhabirleri ise son anda denize atlayarak kurtuldu.

SÜRAT TEKNESİNİ KULLANAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri parçalanan tekneyi kıyıya çekti. Kazaya neden olan sürat teknesini kullanan O.D. isimli şahsın ise gözaltına alındığı öğrenildi. Güvenlik güçleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tekneye sürat teknesi çarptı, kaptanın ayağı koptu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali İhsan Yavuz'a göre Binali Yıldırım mağdur edildi

Ali İhsan Yavuz'a göre Binali Yıldırım mağdur edildi

292
Kurtuluş Savaşı'nı yok sayana imam açığa alındı

Kurtuluş Savaşı'nı yok sayana imam açığa alındı

1011
Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

77
Moskova'da Ramazan Bayramı

Moskova'da Ramazan Bayramı

223
Cemil Çiçek ve çevresinin önlenemez yükselişi

Cemil Çiçek ve çevresinin önlenemez yükselişi

393
Üniversite öğrencisi otostopla 80 ili gezdi

Üniversite öğrencisi otostopla 80 ili gezdi

224
Ramazan Bayramı'na geç başlayacak ülkeler

Ramazan Bayramı'na geç başlayacak ülkeler

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir