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Teknoloji fuarının ilgisini çeken tek araç

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı'nda hidrojenle çalışan araç tüm ilgiyi topladı.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 17:16..
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Teknoloji fuarının ilgisini çeken tek araç

Ankara'nın ilk teknoloji fuarı, geçtiğimiz gün ziyaretçilerine kapılarını açtı. I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde hizmet verdi.

87 KİLOMETREYE KADAR HIZ YAPIYOR

3 gün boyunca canlı teknolojik şovlara ev sahipliği yapacak olan I-TECH'te en dikkat çeken ürünlerden biri de hidrojenle çalışan otomobil oldu. Hidroket Fizart’ın ‘Pars’ isimli ve hidrojenle çalışan aracı saatte 87 KM’ye kadar hız yapabiliyor.

Teknoloji fuarının ilgisini çeken tek araç

ANKARA- İSTANBUL ARASI 5 LİRA

'Pars' adlı otomobilin Ankara-İstanbul arası mesefeyi kat etmenin maliyeti yaklaşık 5 lira olarak açıklandı. Hidrojenle çalışan otomobil, Ankara Üniversitesi öğrencileri tarafından yapıldı.

Teknoloji fuarının ilgisini çeken tek araç

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