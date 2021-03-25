1 milyar dolar gelir barajını en hızlı aşan oyun: Genshin Impact

1 milyar dolar gelir barajını en hızlı aşan oyun: Genshin Impact

Çin yapımı RPG oyunu Genshin Impact'in mobil versiyonu, sadece altı ayda 1 milyar dolar gelir elde etti ve bu barajı en hızlı aşan oyun oldu.

IDC tarafından yayınlanan verilere göre, oyun sektörünün dünya geneli toplam geliri 2020'de yaklaşık 180 milyar dolara ulaştı.

Koronavirüs sayesinde, oyun sektörü geçtiğimiz yıl yüzde 20'lik rekor bir büyüme kaydetti. Üstelik mobil oyunların bu rekordaki payı tam yüzde 51 olarak kayıtlara geçti.

GENSHIN IMPACT 1 MİLYAR DOLAR GELİRİ EN HIZLI AŞAN OYUN OLDU

ABD merkezli araştırma firması Sensor Tower, Genshin Impact oyununun mobilde bir milyar dolar gelir barajını aştığını duyurdu.

RPG (Rol Yapma Oyunu) türünde bir oyun olan Genshin Impact, bu rekor gelire altı aydan kısa bir süre içinde ulaştı ve 1 milyar dolar gelire en hızlı ulaşan oyun oldu.

ESKİ REKOR POKEMON GO'YA AİTTİ

Daha önce Pokemon GO, dokuz ayda bir milyar dolar gelir rekorunu elinde tutuyordu.

Türkiye'de de oldukça popüler olan PUBG'nin 1 milyar dolar barajını aşması 16 ay sürmüştü.



Genshin Impact'in gelirleri de artmaya devam ediyor. Oyunun mobil versiyonu aylık ortalam 160 milyon dolar gelir üretiyor. Oyunun bu ayki gelirinin ise 230 milyon doların üzerinde olması bekleniyor.