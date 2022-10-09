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    1 milyon kişinin Facebook hesabı tehlikede

    Meta, 1 milyondan fazla Facebook kullanıcısının; Apple Store ve Google Play'den indirdikleri uygulamalar nedeniyle risk altında olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2022 - 13:13
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    1 milyon kişinin Facebook hesabı tehlikede

    Son yıllarda gizlilik sorunlarıyla boğuşan Facebook, şimdilerde yeni bir problemle karşı karşıya. Çatı şirket Meta, 1 milyondan fazla Facebook kullanıcısının risk altında olduğunu duyurdu.

    Meta için araştırmalar yapan ekip, Android ve iOS platformlarında yer alan 400'den fazla uygulamanın Facebook giriş bilgilerini çalmak amacıyla tasarlandığını tespit etti.

    1 milyon Facebook kullanıcısı risk altında

    Bu uygulamaları kullanan 1 milyon kullanıcının Facebook giriş bilgileri, uygulama yapımcılarının eline geçmiş olabilir.

    facebook

    Ekibin analizine göre; söz konusu zararlı uygulamalar, çizgi film karakterine benzeyen temalı fotoğraf editörleri, hız ve gizlilik vaat eden VPN uygulamaları, telefonunuzdaki el fenerinin ışığının parlaklığını artırabileceğini iddia eden uygulamalar, astroloji ve fitness uygulamaları kategorilerinde hizmet verdiğini iddia ediyor.


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