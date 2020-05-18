1 milyon yazılımcı projesi için online eğitimler devam ediyor

1 milyon yazılımcı projesi için online eğitimler devam ediyor

1 milyon yazılımcı projesi kapsamında bugüne kadar yapılan 451 bin başvurudan, BTK Akademi’ye kayıtlı 372 bin kişinin online eğitimi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen "1 Milyon Yazılımcı Projesi", 451 bin başvuru almıştı.

Başvuranlar arasından BTK Akademi’ye kayıtlı 372 bin kişinin online eğitimi, tüm hızıyla sürüyor.

Söz konusu eğitimin verildiği BTK Akademi, 2017'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 2020 yılı Şubat ayında, BTK ana yerleşkesinde halkın hizmetine açıldı.

Merkez binasında 1 eğitmen odası ile 5 teknoloji eğitim sınıfının yer aldığı BTK Akademi bünyesinde oluşturulan Online Eğitim Portalı'na ise "btkakademi.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

e-DEVLET İLE GİRİŞ YAPILABİLİYOR

Eğitimlerin ücretsiz verildiği BTK Akademi Online Eğitim Portalına, e-Devlet şifresiyle giriş yapılıyor. Portalda 13 farklı kategori altında 85 konu başlığında, 1200 bölüm toplam 49 bin dakika çevrimiçi eğitim verilebiliyor.

HEDEF 1 MİLYON YAZILIMCI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen 1 milyon yazılımcı projesi kapsamında 2023'e kadar, bu alanda 1 milyon yeni istihdam sağlaması amaçlıyor.

Projede hem giriş seviye hem de ileri seviyede eğitimler veriliyor. Giriş seviye eğitimlerinde, asgari lise mezunu olan, bilgi teknolojileri alanına yatkın ve meraklı kişiler hedefleniyor. İleri seviye eğitimler ise sektörde çalışan ve kendini ilgili konuda yetiştirmek isteyenlere yönelik hazırlandı.